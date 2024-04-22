Более 6 тысяч новых "Карт болельщика" оформили нижегородцы перед финалом сезона РПЛ Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители и гости Нижегородской области оформили более 114 тысяч "Карт болельщика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете на "Госуслугах". С 4 июля 2022 года наличие карты для покупки билетов обязательно. При входе на стадион болельщику достаточно отсканировать QR-код выбранного билета.

В преддверии финала сезона РПЛ выросла активность нижегородских болельщиков. В течении прошедшего месяца любители футбола получили более шести тысяч новых карт. Оформить "Карту болельщика" можно не только на портале "Госуслуги", но и в любом отделении МФЦ.

Свой следующий домашний матч в рамках 27 тура РПЛ ФК "Пари НН" проведет 5 мая против московского "Спартака". По словам гендиректора нижегородской команды Давида Мелик-Гусейнова, игрокам необходима поддержка, поэтому клуб ждет болельщиков на стадионе "Нижний Новгород".

Напомним, что главный тренер ФК "Пари НН" Сергей Юран покинул свой пост.