Более 6 тысяч новых "Карт болельщика" оформили нижегородцы перед финалом сезона РПЛ

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Жители и гости Нижегородской области оформили более 114 тысяч "Карт болельщика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете на "Госуслугах". С 4 июля 2022 года наличие карты для покупки билетов обязательно. При входе на стадион болельщику достаточно отсканировать QR-код выбранного билета.
В преддверии финала сезона РПЛ выросла активность нижегородских болельщиков. В течении прошедшего месяца любители футбола получили более шести тысяч новых карт. Оформить "Карту болельщика" можно не только на портале "Госуслуги", но и в любом отделении МФЦ.
Свой следующий домашний матч в рамках 27 тура РПЛ ФК "Пари НН" проведет 5 мая против московского "Спартака". По словам гендиректора нижегородской команды Давида Мелик-Гусейнова, игрокам необходима поддержка, поэтому клуб ждет болельщиков на стадионе "Нижний Новгород".
Напомним, что главный тренер ФК "Пари НН" Сергей Юран покинул свой пост.
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