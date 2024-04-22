Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
03 мая 2024 17:24  [47] Более 6 тысяч новых "Карт болельщика" оформили нижегородцы перед финалом сезона РПЛ
02 мая 2024 15:55  [461] Пост генерального менеджера ХК "Торпедо" занял Вадим Аверкин
02 мая 2024 12:42  [310] Нижегородская спортшкола "Радий" будет сотрудничать с футбольной академией Бухары
29 апреля 2024 17:52  [621] Более 220 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом кроссе "По Щелчку"
29 апреля 2024 09:38  [647] Сергей Юран покинул ФК "Пари НН"
26 апреля 2024 10:16  [443] "Красные крылья" и "Юность" вошли в число победителей чемпионата Нижнего Новгорода по хоккею
25 апреля 2024 17:15  [476] Более 50 юных хоккеистов побывали на мастер-классах с игроками "Торпедо" в Выксе
23 апреля 2024 09:06  [476] АО "РУМО" проведет турнир по футзалу в честь 150-летия завода
21 апреля 2024 17:05  [624] ФК "Пари НН" проиграл московскому "Динамо" в домашнем матче
18 апреля 2024 14:55  [625] Собственный фарм-клуб появится у ХК "Торпедо" во Всероссийской хоккейной лиге
Спорт

Более 6 тысяч новых "Карт болельщика" оформили нижегородцы перед финалом сезона РПЛ

03 мая 2024 17:24  [47] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители и гости Нижегородской области оформили более 114 тысяч "Карт болельщика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете на "Госуслугах". С 4 июля 2022 года наличие карты для покупки билетов обязательно. При входе на стадион болельщику достаточно отсканировать QR-код выбранного билета.

В преддверии финала сезона РПЛ выросла активность нижегородских болельщиков. В течении прошедшего месяца любители футбола получили более шести тысяч новых карт. Оформить "Карту болельщика" можно не только на портале "Госуслуги", но и в любом отделении МФЦ.

Свой следующий домашний матч в рамках 27 тура РПЛ ФК "Пари НН" проведет 5 мая против московского "Спартака". По словам гендиректора нижегородской команды Давида Мелик-Гусейнова, игрокам необходима поддержка, поэтому клуб ждет болельщиков на стадионе "Нижний Новгород".

Напомним, что главный тренер ФК "Пари НН" Сергей Юран покинул свой пост. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Футбол
Поделиться:
Новости по теме
29 апреля 2024 09:38  [647] Сергей Юран покинул ФК "Пари НН"
27 июня 2022 14:49  [1309] Цифровую Карту болельщика для посещения матчей ФК "Пари Нижний Новгород" можно будет оформить с 4 июля
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph