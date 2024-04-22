Выксунский завод ОМК платит 7000 рублей за трудоустройство знакомых Бизнес

Фото: ОМК

Выксунский завод ОМК начал выплачивать вознаграждение каждому человеку, кто рекомендовал своего знакомого на предприятие.

Как сообщает пресс-служба ОМК, программа получила название "Стальная рекомендация".

С 1 мая любой желающий может предложить кандидата на рабочие вакансии выксунского завода ОМК и получить вознаграждение 7000 рублей. Все налоги и сборы оплачивает компания. В акции участвуют 19 специальностей, подробнее о каждой из них можно прочитать на карьерном сайте ОМК.

При обращении в отдел по подбору персонала кандидат должен указать в анкете контакты рекомендовавшего. Бонус выплачивают после того, как рекомендованный сотрудник проработает на предприятии более одного месяца. Кандидатами на трудоустройство могут стать и бывшие работники выксунского завода ОМК, если с момента увольнения прошло больше года. Ограничений по количеству рекомендаций нет.

"Сейчас по рекомендации друзей и знакомых на предприятии работает более трех тысяч человек. Для нас очень ценно и важно, что нам доверяют, нас рекомендуют и с нами хотят работать. Рекомендованные сотрудники знают о том, как у нас хорошо, не из лозунгов на плакатах, а потому что так говорят их родные и близкие. Мы хотим продолжать реферальную программу и расширять её возможности, чтобы как можно больше людей приходили к нам в компанию и убеждались сами, что развитие – это взаимно. Возможно, кто-то, порекомендует друга, а потом сам заинтересуется вакансией, и в свою очередь, станет успешным кандидатом. Такой подход позволяет формировать мотивированную и сплоченную команду", - подчеркнула директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

Вознаграждение можно получить за рекомендацию сотрудников на 19 специальностей: оператор станков с ПУ/оператор станков ЧПУ, токарь, фрезеровщик, наладчик технологического оборудования, вальцовщик стана горячей прокатки, термист, слесарь по ремонту гидравлического оборудования, мастер по ремонту гидравлического оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию, мастер по ремонту электрооборудования, слесарь КИПиА, инженер АСУТП, инженер по автоматизации, главный специалист по электроприводу, слесарь-ремонтник энергетического оборудования, инженер-программист, инженер – гидравлик, сталевар, машинист крана.