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Общество

Евгений Люлин: "Крым и Россия навсегда связаны общей судьбой"

12 мая 2024 09:30  [61] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции.

"Уважаемые нижегородцы! 12 мая отмечается 80-летие победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. 

В этот день в 1944 году войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией вышвырнули гитлеровских захватчиков с Крымского полуострова. Был освобожден Севастополь – гордость русских моряков!

Спустя 70 лет, в 2014 году, была исправлена ошибка советского времени - Крым вернулся в "родную гавань": большинство его жителей высказалось за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. С тех пор Крым и Россия навсегда связаны общей судьбой.

Запад вынашивает планы возвращения Украины в границы 1991 года, оказывает помощь фашистскому киевскому режиму, но этим мечтам о реванше не сбыться. Мы завершим победой специальную военную операцию и защитим наших сограждан и наше право на общую Родину!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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