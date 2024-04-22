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Спорт

Саша Илич стал главным тренером ФК "Пари НН"

04 мая 2024 13:28  [69] Спорт
Фото: fcnn.ru

Фото: fcnn.ru

Саша Илич стал главным тренером ФК "Пари НН", сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба. 

Сербский специалист Саша Илич стал первым иностранным тренером в истории ФК "Пари НН". 

Согласно информации, Саша Илич в качестве игрока завоевал более 20 трофеев.

В качестве тренера работал с юниорской, молодежной и основной сборной Сербии, сербским «Чукарички» (третье место), болгарским ЦСКА (второе место, квалификация Лиги Конференций) и греческим «Атромитосом».

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Юран ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород".

Об этом в своем Telegram-канале написал гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в  важном этапе становления клуба "Пари НН". Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов", - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

В последнем туре РПЛ нижегородцы крупно уступили на выезде грозненскому "Ахмату" - 1:5. В настоящее время ФК "Пари НН" занимает 11 место, у команды после 26 игр 28 очков.

Напомним, что Сергей Юран был назначен главным тренером ФК "Пари НН" в апреле 2023 года.

 

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Теги:
ФК Пари НН
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