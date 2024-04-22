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Происшествия

Уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев на пожаре

04 мая 2024 16:37  [37] Происшествия

Уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев на пожаре, сообщает СУ СКР по региону.

ЧП произошло в Дальнеконстантиновском районе утром 4 мая.

В СНТ "Кооператор" произошло возгорание в одном из дачных домовладений.

После ликвидации пожара на пепелище были найдены два трупа. Погибшие - 76-летняя женщина и 74-летний мужчина.

Осмотр тел не выявил признаков криминального характера смерти.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. 

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены экспертные исследования.

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Теги:
Пожар
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