Уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев на пожаре Происшествия

Уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев на пожаре, сообщает СУ СКР по региону. ЧП произошло в Дальнеконстантиновском районе утром 4 мая. В СНТ "Кооператор" произошло возгорание в одном из дачных домовладений. После ликвидации пожара на пепелище были найдены два трупа. Погибшие - 76-летняя женщина и 74-летний мужчина. Осмотр тел не выявил признаков криминального характера смерти. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены экспертные исследования.

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