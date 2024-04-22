Уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев на пожаре, сообщает СУ СКР по региону.
ЧП произошло в Дальнеконстантиновском районе утром 4 мая.
В СНТ "Кооператор" произошло возгорание в одном из дачных домовладений.
После ликвидации пожара на пепелище были найдены два трупа. Погибшие - 76-летняя женщина и 74-летний мужчина.
Осмотр тел не выявил признаков криминального характера смерти.
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены экспертные исследования.
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