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Общество

Повреждение асфальта у Шуховской области будет огорожено

04 мая 2024 20:27  [122] Общество
Повреждение асфальта у Шуховской области огорожено

Повреждение асфальта у Шуховской области огорожено

Повреждение асфальта у Шуховской области будет огорожено. Об этом сообщили администрации Дзержинска Нижегородской области.

Согласно информации, 4 мая произошло частичное повреждение асфальта у Шуховской башни.

Информация доведена до ПАО "Россети Центр и Приволжье" для принятия мер по предотвращению дальнейшего разрушения. Место повреждения в ближайшее время будет огорожено. Отдыхающих просят быть осторожными.

Напомним, берегоукрепление и ремонт Шуховской башни были проведены ПАО "Россети Центр и Приволжье" в рамках реконструкции башни в 2020 году.

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Теги:
Дзержинск
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