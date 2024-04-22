Повреждение асфальта у Шуховской области огорожено
Повреждение асфальта у Шуховской области будет огорожено. Об этом сообщили администрации Дзержинска Нижегородской области.
Согласно информации, 4 мая произошло частичное повреждение асфальта у Шуховской башни.
Информация доведена до ПАО "Россети Центр и Приволжье" для принятия мер по предотвращению дальнейшего разрушения. Место повреждения в ближайшее время будет огорожено. Отдыхающих просят быть осторожными.
Напомним, берегоукрепление и ремонт Шуховской башни были проведены ПАО "Россети Центр и Приволжье" в рамках реконструкции башни в 2020 году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+