Повреждение асфальта у Шуховской области будет огорожено Общество

Повреждение асфальта у Шуховской области огорожено

Повреждение асфальта у Шуховской области будет огорожено. Об этом сообщили администрации Дзержинска Нижегородской области.

Согласно информации, 4 мая произошло частичное повреждение асфальта у Шуховской башни.

Информация доведена до ПАО "Россети Центр и Приволжье" для принятия мер по предотвращению дальнейшего разрушения. Место повреждения в ближайшее время будет огорожено. Отдыхающих просят быть осторожными.

Напомним, берегоукрепление и ремонт Шуховской башни были проведены ПАО "Россети Центр и Приволжье" в рамках реконструкции башни в 2020 году.