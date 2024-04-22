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Спорт

Саша Илич: "Команда должна оставаться в премьер-лиге"

06 мая 2024 09:15  [45] Спорт

Фото: fcnn.ru

После матча с московским "Спартаком" (0:0) главный тренер ФК "Пари НН" Саша Илич ответил на вопросы журналистов.

Как сообщается на сайте fcnn.ru, наставник "горожан" похвалил нижегородских футболистов за самоотдачу в игре с именитым соперником.

"Я очень ценю, что парни сражались. "Спартак" – одна из лучших команд России, у красно-белых – качественные футболисты. Во втором тайме мы пробовали создавать моменты, но были подуставшими. Это нормально играть от обороны против такой сильной команды", - отметил главный тренер ФК "Пари НН".

Он также добавил, что Нижний Новгород должен остаться в российской премьер-лиге.

Свой следующий матч в РПЛ ФК "Пари НН" проведет 12 мая на выезде против ФК "Сочи".

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Теги:
Футбол
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