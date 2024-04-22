ФК “Пари НН” в матче с московским “Спартаком” прервал серию поражений Спорт

Фото: соцсети ФК "Пари НН"

Первый матч ФК “Пари НН” под руководством Саши Илича сыграл вничью с московским “Спартаком”. Как сообщается в tg-канале футбольного клуба, в основное время встречи командам не удалось открыть счет.

В добавленные судьей 5 минут, ворота соперников так и остались нераспечатанными - 0:0 Таким образом “Пари НН” прервал серию из шести поражений.

На поле матчем со "Спартаком" игроки "Пари НН" вышли в специальной форме, которую расшили подопечные Нижегородского женского кризисного центра. Каждый цветок на футболках представляет реальную историю женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что Саша Илич стал главным тренером ФК "Пари НН". Сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории ФК "Пари НН". Он сменил на посту ушедшего в отставку Сергея Юрана.