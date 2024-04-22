Борская администрация разъяснила ситуацию с затоплением вокруг новой школы Общество

Борская администрация разъяснила ситуацию с затоплением территории вокруг новой школы.

Как сообщает ИА "Время Н", причиной потопа стало отсутствие ливневой канализации в жилом районе "Боталово-4", при этом сливать поверхностные воды в центральные сети канализации запрещено.

В администрации городского округа Бор отмечают, что подтопление территории будет ликвидировано.

Для этого совместно с заказчиком строительства школы и подрядчиком принято решение о восстановлении уровня прилегающей к школе территории (там сейчас размещены остатки грунта после фундаментных работ) и по системному обустройству водопонижения с учетом рельефа местности и использованием имеющихся дождеприемных водоемов.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с возможным подтоплением микрорайона "Боталово-4".