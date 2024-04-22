Борская администрация разъяснила ситуацию с затоплением вокруг новой школы

Борская администрация разъяснила ситуацию с затоплением территории вокруг новой школы.
Как сообщает ИА "Время Н", причиной потопа стало отсутствие ливневой канализации в жилом районе "Боталово-4", при этом сливать поверхностные воды в центральные сети канализации запрещено.
В администрации городского округа Бор отмечают, что подтопление территории будет ликвидировано.
Для этого совместно с заказчиком строительства школы и подрядчиком принято решение о восстановлении уровня прилегающей к школе территории (там сейчас размещены остатки грунта после фундаментных работ) и по системному обустройству водопонижения с учетом рельефа местности и использованием имеющихся дождеприемных водоемов.
Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с возможным подтоплением микрорайона "Боталово-4".
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