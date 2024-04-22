Как защитить свои легкие? Общество

В России с 6 по 12 мая проходит Неделя сохранения здоровья легких.

О том, как можно сохранить и укрепить здоровье легких рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Так, по словам специалиста, без пищи человек может прожить довольно долго. Без воды и сна – намного меньше. А вот без воздуха человек сможет продержаться всего несколько минут. Поэтому поддерживать свои легкие в здоровом состоянии жизненно необходимо.

Основными факторами, мешающими нормальной работе легких, являются: курение, гиподинамия, избыточный вес, невнимание к своему здоровью, жизнь в мегаполисе.

Чтобы защитить легкие, в первую очередь, нужно отказаться от курения. Эта пагубная привычка провоцирует множество заболеваний.

Также необходима регулярная физическая активность. Бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, или же 30-60 минут ходьбы пешком в день сделают более выносливыми не только дыхательную систему, но и весь организм.

В целом, каждый должен заботиться о своем здоровье. По возможности, надо стараться защищать органы дыхания, лечить насморк, освоить дыхательную гимнастику, проводить не реже 1 раза в неделю влажную уборку жилых помещений.

Ну и конечно, хорошим делом профилактики легочных заболеваний станут прогулки на свежем воздухе в парке, в лесу за городом.

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