Как защитить свои легкие?

В России с 6 по 12 мая проходит Неделя сохранения здоровья легких.
О том, как можно сохранить и укрепить здоровье легких рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
Так, по словам специалиста, без пищи человек может прожить довольно долго. Без воды и сна – намного меньше. А вот без воздуха человек сможет продержаться всего несколько минут. Поэтому поддерживать свои легкие в здоровом состоянии жизненно необходимо.
Основными факторами, мешающими нормальной работе легких, являются: курение, гиподинамия, избыточный вес, невнимание к своему здоровью, жизнь в мегаполисе.
Чтобы защитить легкие, в первую очередь, нужно отказаться от курения. Эта пагубная привычка провоцирует множество заболеваний.
Также необходима регулярная физическая активность. Бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, или же 30-60 минут ходьбы пешком в день сделают более выносливыми не только дыхательную систему, но и весь организм.
В целом, каждый должен заботиться о своем здоровье. По возможности, надо стараться защищать органы дыхания, лечить насморк, освоить дыхательную гимнастику, проводить не реже 1 раза в неделю влажную уборку жилых помещений.
Ну и конечно, хорошим делом профилактики легочных заболеваний станут прогулки на свежем воздухе в парке, в лесу за городом.
Ранее главврач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера рассказал о профилактике ЗППП.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+