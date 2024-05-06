Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 мая 2024 15:43  [63] Глава Нижнего Новгорода предложил жителям выбрать граффити на Канавинском мосту
06 мая 2024 15:34  [59] Сервис знакомств предложили создать на портале "Госуслуги"
06 мая 2024 15:22  [72] Металлургический завод в Выксе взял под патронаж школы округа
06 мая 2024 15:04  [94] Навигация судов на подводных крыльях "Метеор" откроется в Нижнем Новгороде 9 мая
06 мая 2024 14:25  [137] Движение транспорта на дороге Арзамас - Кирилловка с 13 мая будет прекращено
06 мая 2024 13:32  [146] Нижегородские кадеты посетили репетицию Парада Победы в Москве
06 мая 2024 13:30  [141] Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:20  [137] Пассажирские перевозки на ГЖД выросли на 7,7% с начала 2024 года
06 мая 2024 12:55  [170] Магнитная буря накрыла Землю 6 мая на фоне исключительной солнечной активности
06 мая 2024 12:39  [194] Нижний Новгород передал Харцызску шесть троллейбусов
Общество

Сервис знакомств предложили создать на портале "Госуслуги"

06 мая 2024 15:34  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил создать на портале "Госуслуги" сервис для знакомств. Соответствующее обращение он направил в Минцифры.

Депутат прокомментировал телеканалу "360", что такой раздел будет полезен для россиян, которые ищут свою вторую половинку и смогут общаться с реальными людьми, а не с выдуманными персонажами.

Он упомянул, что многие зарубежные сервисы онлайн-знакомств ушли с российского рынка из-за санкций, и нишу необходимо заполнить, поскольку спрос на такие услуги сохраняется. Но нужен надёжный сервис, на котором будут размещены верифицированные анкеты людей, имеющих серьёзные намерения.

"Всё должно быть по-честному. Бывали случаи, когда молодые люди общались в интернете, влюблялись, а их избранницы оказывались эскортницами. Или, наоборот, парни оказывались альфонсами", — пояснил парламентарий.

Например, алгоритмы сервиса смогут проверить, какая фотография загружена в профиль — реальная или взятая из фотобанка. Кроме того, портал не допустит размещения недостоверных данных.

Как сообщалось ранее, около 102 тысяч нижегородцев стали пользователями сервиса "Госуслуги.Дом".

Напомним также, что эксперимент по переводу студбилетов и зачёток в "Госуслуги" стартует в России.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Семья Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph