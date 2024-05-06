Сервис знакомств предложили создать на портале "Госуслуги" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил создать на портале "Госуслуги" сервис для знакомств. Соответствующее обращение он направил в Минцифры.

Депутат прокомментировал телеканалу "360", что такой раздел будет полезен для россиян, которые ищут свою вторую половинку и смогут общаться с реальными людьми, а не с выдуманными персонажами.

Он упомянул, что многие зарубежные сервисы онлайн-знакомств ушли с российского рынка из-за санкций, и нишу необходимо заполнить, поскольку спрос на такие услуги сохраняется. Но нужен надёжный сервис, на котором будут размещены верифицированные анкеты людей, имеющих серьёзные намерения.

"Всё должно быть по-честному. Бывали случаи, когда молодые люди общались в интернете, влюблялись, а их избранницы оказывались эскортницами. Или, наоборот, парни оказывались альфонсами", — пояснил парламентарий.

Например, алгоритмы сервиса смогут проверить, какая фотография загружена в профиль — реальная или взятая из фотобанка. Кроме того, портал не допустит размещения недостоверных данных.

Как сообщалось ранее, около 102 тысяч нижегородцев стали пользователями сервиса "Госуслуги.Дом".

Напомним также, что эксперимент по переводу студбилетов и зачёток в "Госуслуги" стартует в России.