Минимущества реквизирует старинный дом на улице Минина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Яндекс.Карты

Министерство имущественных и земельных отношений региона планирует реквизировать деревянный дом №39 на улице Минина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изъятию подлежит земельный участок площадью 260 кв. метров и два здания площадью 345,3 кв. метра и 68,9 кв. метра соответственно.

Реквизиция старинного дома необходима для ликвидации чрезвычайной ситуации и предотвращения вреда жизни и здоровью людей. Режим ЧС был установлен в границах этого дома в декабре 2023 года.

У дома насчитывается 10 собственников. Им выплатят компенсации за изымаемую недвижимость по рыночной стоимости.

"В случае, если владельцы дома откажутся передавать свои помещения для реквизиции, вопрос будет решаться через суд", - пояснили в минимущества.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.