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Общество

Киностудия "Союзмульфильм" подала иск к нижегородской компании на 81 млн рублей

06 мая 2024 17:42  [99] Общество

"Союзмульфильм" подал иск к нижегородскому ООО "Белая Мануфактура" на 81 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте Арбитражного суда региона.

Согласно информации, до декабря 2021 года нижегородская компания продавала товары под брендом "Умка", права на который принадлежит "Союзмультфильму".

Изначально киностудия требовала взыскать с ООО "Белая Мануфактура" 81 млн рублей, однако с учетом поступления новой информации по делу размер исковых требований увеличился до суммы, превышающей 500 млн рублей.

"Союзмультфильм" просит суд взыскать эти средства с ООО "Белая Мануфактура" и компании - дистрибьютера ООО "СК-Трейд".

Судебное заседание по делу назначено на 15 мая.

Напомним, Нижегородское УФАС возбудило дело по факту использования фотографии Глеба Никитина в рекламе списания долгов.

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Теги:
Имущество Суд
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