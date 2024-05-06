Киностудия "Союзмульфильм" подала иск к нижегородской компании на 81 млн рублей Общество

"Союзмульфильм" подал иск к нижегородскому ООО "Белая Мануфактура" на 81 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте Арбитражного суда региона.

Согласно информации, до декабря 2021 года нижегородская компания продавала товары под брендом "Умка", права на который принадлежит "Союзмультфильму".

Изначально киностудия требовала взыскать с ООО "Белая Мануфактура" 81 млн рублей, однако с учетом поступления новой информации по делу размер исковых требований увеличился до суммы, превышающей 500 млн рублей.

"Союзмультфильм" просит суд взыскать эти средства с ООО "Белая Мануфактура" и компании - дистрибьютера ООО "СК-Трейд".

Судебное заседание по делу назначено на 15 мая.

Напомним, Нижегородское УФАС возбудило дело по факту использования фотографии Глеба Никитина в рекламе списания долгов.