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Экономика

Около 680 тонн семенного картофеля экспортировали из Нижегородской области

06 мая 2024 18:14  [87] Экономика

Около 680 тонн семенного картофеля экспортировали из Нижегородской области за 4 месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

По данным ведомства, это в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"В общей сложности было экспортировано 39 партий картофеля сортов "Ред Скарлетт", "Коломба", "Королева Анна", "Опал" и "Сагита". Он направился в Сербию, Узбекистан, Турцию, Казахстан и Беларусь", - пояснили управлении.

Напомним, объем субсидий в нижегородские предприятия АПК вырос на 14%.

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Теги:
Растения Сельское хозяйство
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