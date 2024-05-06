Около 680 тонн семенного картофеля экспортировали из Нижегородской области Экономика

Около 680 тонн семенного картофеля экспортировали из Нижегородской области за 4 месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

По данным ведомства, это в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"В общей сложности было экспортировано 39 партий картофеля сортов "Ред Скарлетт", "Коломба", "Королева Анна", "Опал" и "Сагита". Он направился в Сербию, Узбекистан, Турцию, Казахстан и Беларусь", - пояснили управлении.

Напомним, объем субсидий в нижегородские предприятия АПК вырос на 14%.