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Общество

Почти 150 объектов соцсферы получают тепло в Нижнем Новгороде

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По данным на вечер 6 мая, в Нижнем Новгороде подачу отопления возобновили на 149 объектов социальной сферы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации.

Как отметили в ведомстве, всего на территории города функционирует 250 теплоисточников. По ряду технических условий подача тепла на объекты соцсферы может быть обеспечена при условии подключения жилых домов при наличии технической возможности.

Ежегодно после завершения отопительного периода начинается активная работа по подготовке объектов теплоснабжения к следующему отопительному периоду, добавили в профильном департаменте.

Кроме того, уже частично проведены предремонтные испытания теплопроводов на прочность и плотность, по результатам которых диагностированы повреждения. В связи с этим по ряду объектов отсутствует техническая возможность подачи теплоносителя.

Как сообщалось ранее, по поручению главы Нижнего Новгорода отопление включат в социальных учреждениях.

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Теги:
Социальная сфера Теплоснабжение
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