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Общество

Несколько участков дорог в муниципалитетах Нижегородской области перекроют 9 мая

07 мая 2024 16:35  [111] Общество

Несколько участков дорог в муниципалитетах перекроют для движения транспорта 9 мая. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне Об этом предупредили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Так, в Балахне с 10:30 до 22:00 будет закрыто движение на участке улицы Дзержинского: от дома №23 до дома №63. Объехать зону перекрытия можно будет по переулку Гашека, улицам Ульяновой и Свердлова.

В Шаранге с 8.00 9 мая до 00:00 10 мая будет закрыт участок улицы Ленина от дома № 31 до дома № 33; от дома №6 до пересечения с ул. Советской; на улице Советской - от пересечения с ул. Ленина до дома №42. Объехать перекрытые участки можно по улицам Садовой, Большевиков и Первомайской.

В Чкаловске ограничения будут действовать с 9:00 до 15:00 на участке по улице Ленина - от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Комсомольской; на ул. Комсомольской - от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Матросова. Объезд организуют по улицам Лесной, Ломоносова, Расковой и Почтовой.

Как сообщалось ранее, движение транспорта на центральных улицах нагорной части Нижнего Новгорода временно ограничат 8 мая. Это связано с подготовкой к проведению военного парада.

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Теги:
9 мая Дороги Транспорт
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