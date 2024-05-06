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Общество

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода перекроют 8 мая

06 мая 2024 18:29  [28] Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на центральных улицах нагорной части Нижнего Новгорода временно ограничат 8 мая. Как сообщает городской департамент транспорта, это связано с подготовкой к проведению военного парада. Автомобилистов просят быть внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

По данным департамента, с 00:01 до 14:30 8 мая нельзя будет проехать по набережной Гребного канала на участке от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры. Объезд территории проведения работ возможен по прилегающим улицам.

В этот период будет запрещено движение транспорта по участкам:

- на площади Минина и Пожарского - от памятника В.П.Чкалову до улицы Большой Покровской,

- на улице Ульянова - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на улице Варварской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на Верхне-Волжской набережной - от площади Минина и Пожарского до площади Сенной,

- на улице Пожарского,

- на Зеленском съезде,

- от площади Минина и Пожарского до Зеленского съезда.

- на улице Минина - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,- на улице Алексеевской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на Георгиевском съезде.

Пассажиров просят обратить внимание на то, что в маршруты регулярных перевозок будут внесены изменения.

Так, маршрут электробуса Э-17 и автобуса А-68 сократят до остановки "Площадь Сенная", автобусы маршрута А-5 будут ходить от улицы Деловой до остановки "Деревня Печёры" в обе стороны.

Движение автобусов А-1, А-4 от Октябрьской улицы до конечной остановки "Чёрный пруд" проляжет по Ошарской улице. В обратном направлении автобусы пойдут без изменений от начальной остановки "Кинотеатр Рекорд"

Маршрут автобусов А-3, А-61 проляжет от Канавинского моста в сторону Полтавской улицы и улицы Ванеева – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Новой и Белинского. В обратную сторону автобусы пойдут по улицам Белинского, Крупской, Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Путь следования автобусов А-19, А-45, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 304 будет организован от Нижне-Волжской набережной в направлении Сенной площади – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В обратном направлении транспорт пойдет по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской и Зеленскому съезду.

Маршрут автобусов А-40, А-58, А-64 проляжет от площади Лядова до Сенной площади – по улицам Белинского и Горького в оба направления.

Автобусы А-71, А-95 пойдут от Нижне-Волжской набережной до конечной остановки “Чёрный пруд” – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской и Ошарской. В обратную сторону от начальной остановки “Кинотеатр Рекорд” автобусы проедут по улицам Алексеевской, Октябрьской, Зеленскому съезду.

Движение автобуса А-90 будет организовано от Канавинского моста в сторону Сенной площади – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Новой, Белинского, Горького. В направлении Канавинского моста автобусы пойдут по улицам Горького, Белинского, Крупской, Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Путь следования автобусов А-92, Т-70, Т-91 будет организован от Нижне-Волжской набережной – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской в обе стороны

Маршрут автобусов Т-31 будет сокращен до остановки “Водная академия”.

Автобусы Т-74, Т-97 будут курсировать от Алексеевской улицы в сторону Сенной площади – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В сторону Алексеевской улицы автобусы пойдут по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Кроме того, с 14:30 до 23:59 8 мая будет прекращено движение транспорта по площади Минина и Пожарского (от памятника Чкалову до улицы Варварской).

Общественный транспорт также пойдёт по изменённой схеме.

Электробусы Э-17 и автобусы А-68 пойдут по улицам Ковалихинской и Варварской в оба направления.

Автобусы А-19, А-45, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 будут следовать по улице Минина, затем по Варварской, Ковалихинской, Нестерова; в направлении площади Минина – по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской.

Автобусы А-40, А-58, А-64 в направлении площади Сенной поедут по улицам Ковалихинской, Горького; в направлении улицы Алексеевской – по улицам Горького, Ковалихинской, Варварской, площади Минина и Пожарского.

А-90 в это время будет ходить по улицам Варварской, Ковалихинской, Горького в оба направления.

Маршрут Т-31 сократится до остановки "Водная академия".

Т-74, Т-97 в направлении улицы Минина поедут по улицам Ковалихинской, Нестерова; в направлении улицы Алексеевской – по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской, площади Минина и Пожарского.

Автобусы А-71, А-95 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского вокруг малого сквера.

Отмечается, что на указанных маршрутах предусмотрены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

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Теги:
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