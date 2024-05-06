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Политика

Евгений Люлин: "Пятый срок Владимира Путина станет временем прорыва в будущее"

07 мая 2024 17:21  [86] Политика

"Каждая страна имеет лидера, которого достойна. Французы – трусоватого Макрона. Немцы – зашуганного Шольца. В отличие от них, мы гордимся своим Президентом. Сегодня Владимир Путин снова вступил в должность главы государства, заручившись почти 90% поддержки народа на выборах", - заявил в своем Telegram-канале председатель Законодательного cобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Дипломаты недружественных стран отказались участвовать в церемонии инаугурации. А вот их граждане – напротив. Стивен Сигал, например, приехал. Западные элиты трусят, хотя знают – правда за нами. Россия сегодня сплочена и едина под руководством сильного лидера, и мы готовы свернуть горы, добиваясь своих целей", - отметил Евгений Люлин.

"Пятый срок Владимира Путина станет временем прорыва в будущее, в котором наша страна займет достойное ее место. Не сразу. Не без трудностей. Россия - огромный корабль, изменить его курс непросто, но нам это по силам", - подчеркнул председатель нижегородского Заксобрания.

Напомним, что Владимир Путин 7 мая 2024 года вступил в должность президента России.

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Теги:
Владимир Путин Евгений Люлин
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