Подрядчиков осудят за мошенничество при реконструкции очистных сооружений в Семенове Общество

Руководители двух подрядных организаций предстанут перед судом за мошенничество при реконструкции очистных сооружений в Семенове в Нижегородской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в ноябре 2020 года муниципальное казенное учреждение "Семеновстройсервис" заключило контракт с ООО "ИСБ" для реконструкции биологических очистных сооружений в Семенове по федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Стоимость контракта превысила 410 млн рублей.

Поставкой стройматериалов для выполнения реконструкции объекта занималось ООО "Монолит-Респект". Работы должны были завершиться до 1 декабря 2022 года.

Однако, получив аванс, руководители подрядных организаций не завершили реконструкцию очистных сооружений и не возвратили заказчику 135 млн рублей. Аналогичную аферу они провернули при строительстве других объектов. На руководителей ООО "ИСБ" и ООО "Монолит-Респект" завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Размер причиненного бюджету ущерба превысил 445,2 млн рублей. Для его возмещения имущество обвиняемых арестовали.

Напомним, подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за срыв благоустройства территории на Автозаводе.