Подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за скрыв благоустройства территории на Автозаводе Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Подрядную организацию оштрафовали на 7,7 млн рублей за срыв сроков благоустройства территории вдоль проспекта Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что районная администрация заключила контракт с ООО "Рус-Строй" на благоустройство территории по проспекту Бусыгина.

По контракту работы должны были завершиться до 15 июля 2023 года, но благоустройство не закончено до сих пор. На детских площадках отсутствует резиновое покрытие, не высажены зеленые насаждения и не посеян газон. Качество работ также частично не соответствует требованиям контракта.

По постановлению прокуратуры директора подрядной организации привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). Ему назначен штраф в 7,7 млн рублей.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокуратуры администрация Автозаводского района за счет средств банковской гарантии взыскала с подрядчика в бюджет 4 млн рублей по факту ненадлежащего исполнения контракта.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле у прокуратуры.

Напомним, благоустройство парка им. Кулибина в Нижнем Новгороде завершится летом.