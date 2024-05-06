Нижегородские коммунальные службы готовы к обработке дорог реагентами

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Нижегородские коммунальные службы взяли под контроль ситуацию с мостами и спусками в условиях нынешней непогоды. Соответствующее распоряжение дал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сообщает пресс-служба администрации города.
При возникновении потребности, дорожники должны быть готовыми обработать противоскользящими реагентами мосты и спуски.
По словам мэра Юрия Шалабаева, коммунальщики уже подготовили технику и соль для оперативного предотвращения скользкости на дорогах в целях безопасности движения транспорта.
"В таких случаях, когда весной температура падает ниже нуля, на базах у наших дорожных служб всегда есть неприкосновенный запас соли и реагентов. Специалисты дежурят и следят за текущей обстановкой", - отметил мэр.
Напомним, Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. В ближайшие сутки может выпасть свыше трети месячного объёма осадков, а к дождям будет примешиваться снег. По данным "Верхне-Волжского УГМС", в ночные и утренние часы 8-12 мая по Нижегородской области ожидаются заморозки -2...-7°.
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