Арктическое вторжение продолжится в Нижегородской области в праздничные выходные Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. Как сообщают синоптики центра "Фобос", местами в ближайшие сутки может выпасть свыше трети месячного объёма осадков, а к дождям будет примешиваться снег.

Кроме того, из-за резких температурных перепадов усилится ветер - до 6-7 м/с. Столбики термометров в дневные часы будут едва достигать +2..+4°, а ночью опустятся за нулевую отметку. Это климатическая норма конца марта.

По прогнозам, максимального размаха похолодание достигнет ко Дню Победы. Утром 9 мая регион снова окажется в зоне заморозков, и велика вероятность гололедицы. Днём при переменной облачности и температуре 0...+2° местами пройдёт снег.

Небольшое потепление начнётся только днём в пятницу - в дневные часы воздух прогреется до +6...+9°. В субботу и воскресенье ожижаются слабые дожди. Значительного повышения температуры пока ждать не стоит.

Напомним, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение включить отопление в социальных учреждениях города, а также в части многоквартирных домов. В настоящее время в столице Приволжья почти 150 объектов соцсферы получают тепло.

Также теплоснабжение восстановили в соцучреждениях Дзержинска, а в Арзамасе отопительный сезон продлили до 13 мая.