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Акция "Подарок ветерану" стартовала в Нижегородской области

07 мая 2024 18:09  [96] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области стартовала традиционная акция "Подарок ветерану". Депутаты и активисты "Единой России" совместно с Волонтерами Победы вручают участникам и инвалидам Великой Отечественной войны цветы, ценные подарки и продуктовые наборы.

До Дня Победы они посетят всех ветеранов, которые проживают в Нижегородской области.

"Мы бережем и ценим каждого нашего ветерана. Сегодня их осталось уже меньше 300 человек, и до каждого мы обязательно доедем, поздравим в разных форматах. Придем в гости к тем, кто уже по состоянию здоровью не может выходить из дома. Посетим фронтовиков и в отдаленных населенных пунктах, например, в глубинке Тонкинского района у нас живут ветераны. Радость от этих встреч и эмоции сохраняются у нас в памяти на всю жизнь. Поэтому обязательно привлекаем молодое поколение, чтобы они могли сами услышать от них рассказы из жизни. Очень гордимся, что можем встречаться с нашими героями, а они передают нам свои истории из уст в уста", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Для всех ветеранов волонтеры устраивают небольшой концерт, играют их любимые песни и поют все вместе. Важно, что во время таких встреч с депутатами и активистами фронтовики озвучивают свои проблемы и просьбы.

"День Победы – главный праздник в нашей стране. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, и у каждой – свои герои. Конечно, мы на связи с нашими ветеранами весь год, обязательно приходим в гости перед большими праздниками. Они нас всегда ждут, радуются таким встречам. А мы делаем все возможное, чтобы создать праздничное настроение, решить бытовые вопросы. Все ветераны – удивительные люди! Каждый из них прошел достойнейший жизненный путь, видели многое, но не унывают и не жалуются на жизнь. Они – пример для всех нас, настоящие защитники и герои нашей страны! Поэтому нужно ценить каждую минуту, проведенную рядом с ними", - заявил руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Сегодня поздравления принимали Вазген Григорьевич Оганесян и Евгений Трофимович Крюков из Нижнего Новгорода.

Вазген Григорьевич считает День Победы главным днем в своей жизни. И каждый год с нетерпением ждет этот праздник. Во время Великой Отечественной войны он жил в Армении, несколько лет подростком трудился в тылу. Потом был призван в армию, попал сначала в саперную роту, но был переведен в пограничные войска, где и прослужил до конца войны.

"День Победы в мае 1945-го мне не забыть никогда! Мы так долго его ждали, шли к этому, делали все возможное. Наша Победа стоит дорогого – миллионы людей отдали свои жизни, чтобы мы имели право на будущее", - поделился ветеран.

В свои 98 лет не отказал себе в удовольствии станцевать вместе с гостями под любимую "Смуглянку". Делится, что секрет долголетия в образе жизни. И уверен, что обязательно отметит еще свой 100-летний юбилей.

А для Евгения Трофимовича Крюкова неслучайно звучит песня "Первым делом – самолеты". Он ушел на фронт сразу из школы: сначала в учебную часть в Кирове, попал в летное училище, а дальше для выполнения боевых задач был переведен на Кавказ. Был летчиком-истребителем, за годы войны совершил больше сотни вылетов. В августе 1943 году его самолет сбили, и он оказался в плену почти на два года. Но при перемещении лагеря с пленными в апреле 1945 года смог сбежать. Победный май 1945 года встретил в Германии.

Сегодня об истории героя подробно рассказывает и сын ветерана Константин Крюков. В их семье воспоминания Евгения Трофимовича передают из поколения в поколение, а все снимки еще с начала 20 века, в том числе и военных лет, оцифрованы и бережно хранятся.

"Папа много нам рассказывал о том, как он служил, как погибали товарищи. Всем, что считал для себя важным, делился с нами. И сегодня папа всегда ждет гостей, рад, что о нем не забывают, по возможности делится с ними своими воспоминаниями. Единственное, что остается с нами о прожитой жизни – это память. День Победы он всегда ждет, в этом году к нему приедут и правнуки, которые подробно знают его историю", - поделился Константин Крюков.

После войны Евгений Трофимович Крюков получил высшее образование и стоял у истоков телерадиовещания в регионе. Он был назначен главным инженером строящегося телерадиоцентра, где и проработал потом много лет.

Напомним, организаторами акции "Подарок ветерану" традиционно выступают региональные отделения "Единой России" и "Волонтеров Победы".

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Теги:
Ветераны День Победы Единая Россия
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