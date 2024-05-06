Около 94 млрд рублей привлечено в АПК Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Итоги работы агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2023 году и задачи на 2024 год обсудили на заседании коллегии министерства сельского хозяйства региона 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, регионе сейчас реализуются крупные проекты по наращиванию производства яйца и переработке молочной продукции.

"За последние пять лет в сельскохозяйственную отрасль региона привлечено 94 млрд рублей", - сообщил Саносян.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов добавил, что в 2023 Нижегородская область полностью закрыла свои потребности в зерне, картофеле, яйце. Также в сравнении с показателями 2022 года увеличен уровень обеспечения молоком на 6,4 % - до 86,4%, мясом (+10,1%) - до 58,2% и овощами (+4,7%) - до 68,2%.

По производству картофеля в прошлом году наша область заняла первое место в ПФО, а по льноволокну - второе.

"Особое внимание уделяется техническому перевооружению предприятий, на это в бюджете 2024 года предусмотрено 700 млн рублей. Основные векторы развития животноводства – строительство и реконструкция ферм с внедрением автоматизированных и роботизированных технологий. В этом году в регионе по госпрограмме планируется построить 12 новых животноводческих комплексов", - рассказал Денисов.

Напомним, роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.