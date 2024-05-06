"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2024 19:11  [66] Проход на Парад Победы 9 мая в Нижнем Новгороде будет организован через три КПП
07 мая 2024 18:57  [92] Татьяна Дружинина встретилась с представителями общественной организации "ЮКОНА" в молодежном центре "Высота"
07 мая 2024 18:49  [144] Отопление начали возвращать в многоквартирные дома Нижнего Новгорода
07 мая 2024 18:37  [93] Около 94 млрд рублей привлечено в АПК Нижегородской области
07 мая 2024 18:24  [110] Нижегородские коммунальные службы готовы к обработке дорог реагентами
07 мая 2024 18:09  [95] Акция "Подарок ветерану" стартовала в Нижегородской области
07 мая 2024 17:58  [119] Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода в День Победы
07 мая 2024 17:44  [136] Подрядчиков осудят за мошенничество при реконструкции очистных сооружений в Семенове
07 мая 2024 17:32  [119] Праздничный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла прошёл в театре "Комедiя"
07 мая 2024 16:55  [171] Режим ЧС введен из-за угрозы обрушения пяти домов в Нижнем Новгороде
Общество

Около 94 млрд рублей привлечено в АПК Нижегородской области

07 мая 2024 18:37  [93] Общество

Фото: Александр Воложанин

Итоги работы агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2023 году и задачи на 2024 год обсудили на заседании коллегии министерства сельского хозяйства региона 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, регионе сейчас реализуются крупные проекты по наращиванию производства яйца и переработке молочной продукции.

"За последние пять лет в сельскохозяйственную отрасль региона привлечено 94 млрд рублей", - сообщил Саносян.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов добавил, что в 2023 Нижегородская область полностью закрыла свои потребности в зерне, картофеле, яйце. Также в сравнении с показателями 2022 года увеличен уровень обеспечения молоком на 6,4 % - до 86,4%, мясом (+10,1%) - до 58,2% и овощами (+4,7%) - до 68,2%.

По производству картофеля в прошлом году наша область заняла первое место в ПФО, а по льноволокну - второе.

"Особое внимание уделяется техническому перевооружению предприятий, на это в бюджете 2024 года предусмотрено 700 млн рублей. Основные векторы развития животноводства – строительство и реконструкция ферм с внедрением автоматизированных и роботизированных технологий. В этом году в регионе по госпрограмме планируется построить 12 новых животноводческих комплексов", - рассказал Денисов.

Напомним, роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животноводство Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
09 января 2024 12:38  [828] Объем субсидий в нижегородские предприятия АПК вырос на 14% в 2023 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph