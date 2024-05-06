Спорткомплекс "Торпедо" по мини-футболу построят в Нижнем Новгороде по концессии Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское правительство заключило концессию для строительства спортивного комплекса "Торпедо" по мини-футболу. Объект возведут на проспекте Гагарина, объём инвестиций составит около 2,1 млрд рублей. Концессионером выступит ООО "Спортивный комплекс "Торпедо".

Согласно информации, комплекс будет состоять из двух паркетных арен - игровой и тренировочной, тренажёрного зала, вместительных раздевалок.

Замгубернатора Егор Поляков сообщил, что объект будет оборудован с учётом международных стандартов и позволит принимать на домашней площадке матчи международного уровня, поскольку трибуны смогут вместить свыше 1,5 тысячи болельщиков.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло указал, что интерес к мини-футболу в регионе растёт, в том числе во всех муниципалитетах, а нижегородские профессиональные команды занимают высокие места в турнирах.

Новый спортивный объект станет базовой площадкой для МФК "Торпедо", в состав которого сегодня входят 11 команд: от мальчиков и девочек U12 до мастеров фут-зала - "Торпедо", "Норманочка", "Норман". Кром етого, в новом спорткомплексе смогут заниматься и любители.

Минэкономразвития Нижегородской области будет сопровождать проект концессионного соглашения с этапа подачи заявки до момента подписания.