Карданный вал отвалился у междугороднего автобуса с пассажирами на Бору Происшествия

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Карданный вал отвалился у междугороднего пассажирского автобуса №245 на Бору в Нижегородской области 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Предварительно установлено, что сегодня утром на 14-м километре трассы Нижний Новгород – Шахунья – Киров во время движения у рейсового автобуса № 245 марки "ЛИАЗ" произошло отсоединение заднего карданного вала от трансмиссии. Отвалившаяся деталь ударила попутный автомобиль по нижней части кузова.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

"Также будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, что еще одно ДТП, в результате которого тяжело пострадали два человека, случилось утром 8 мая на Борской объездной дороге недалеко от канатки. Там на микроавтобус из кузова грузовика выпала упаковка кирпичей.