Палета с кирпичами упала с грузовика на микроавтобус на Бору Происшествия

Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадали два человека, случилось утром 8 мая на Борской объездной дороге недалеко от канатки. Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.

По предварительной информации, из кузова грузовика во время движения прямо на дорогу упала пачка кирпичей и попала в микроавтобус. Водитель не успел отреагировать - и пострадавший автомобиль съехал в кювет. Кирпичи рассыпались по проезжей части на несколько десятков метров.

Водитель и пассажир микроавтобуса получили многочисленные травмы и госпитализированы с места аварии.

ДТП расценивается как несчастный случай на производстве.