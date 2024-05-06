Палета с кирпичами упала с грузовика на микроавтобус на Бору

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадали два человека, случилось утром 8 мая на Борской объездной дороге недалеко от канатки. Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.
По предварительной информации, из кузова грузовика во время движения прямо на дорогу упала пачка кирпичей и попала в микроавтобус. Водитель не успел отреагировать - и пострадавший автомобиль съехал в кювет. Кирпичи рассыпались по проезжей части на несколько десятков метров.
Водитель и пассажир микроавтобуса получили многочисленные травмы и госпитализированы с места аварии.
ДТП расценивается как несчастный случай на производстве.
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