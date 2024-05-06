Юрий Шалабаев провел встречу с ветеранами накануне Дня Победы Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев накануне Дня Победы 9 мая встретился с нижегородскими ветеранами.

"Перед каждой встречей с вами я испытываю волнение, как испытывал его в детстве, когда родители водили меня на парады Победы. Тогда вы казались мне героями, сверхлюдьми, в кителях с орденами и медалями. И с того времени ничего не изменилось, кроме растущего к вам уважения и благодарности за свершённый вами подвиг. Ваша победа – это символ непоколебимой силы, веры в себя и нашу страну. За несколько часов до встречи с вами виделся со студентами. Очень порадовало то, что они не просто занимаются учёбой, но и реализуют разные проекты, в числе которых особое место занимают патриотические инициативы. Уверен, их желанием создавать такие проекты движет ваш пример. Для нас он – вечный источник силы, вдохновляющий многих россиян", - отметил мэр.

Нижегородские ветераны рассказали о событиях военных лет, которые до сих пор помнят до мелочей.

"Мне уже 98 с половиной лет, но прекрасно помню, как уходил воевать в 17. Сначала меня не хотели брать в армию из-за маленького роста, но помогло знание немецкого языка. Окончил спецшколу радистов и дошёл от Москвы до Берлина. При освобождении Белоруссии меня ранило дважды, но я отказался уходить с поля боя. Воевал в составе дивизии, которая защищала Брестскую крепость, вместе с майором Гавриловым, которому после войны было присвоено звание Героя СССР", - поделился своей историей участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин и почетный ветеран Нижнего Новгорода Евгений Макаров.

"В начале войны мы со старшей сестрой ездили рыть окопы за 40 км от своего села. В 1942 году пришло известие, что наш брат погиб в Сталинграде, потом и сестру взяли в армию, на Калининский фронт. А я остался работать в рыбацкой артели. Было тяжело, ели картофельные очистки, приправленные рыбьим жиром. И все ждали победу. В мае 1945 я пришел на судне в Горький. Тогда же и узнал о том, что мы победили. Радость была без предела, вся наша команда ликовала!", - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Валентин Ульянов.

Ранее сообщалось, что митинг накануне Дня Победы прошел в селе Чернуха Лысковского округа.