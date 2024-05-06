Иван Носков: "Школа на улице Клюквина в Дзержинске будет носить имя Героя Советского Союза Александра Молева" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава Дзержинска Иван Носков ответил на вопросы горожан в рамках прямого эфира Центра управления регионом Нижегородской области. Он рассказал о программе расселения аварийных домов, перспективах развития детского лагеря "Космос", о возобновлении отопительного сезона и о том, какое имя будет носить строящаяся школа на улице Клюквина.

«Было принято решение не оставлять номер у школы с историей. Этой школе будет присвоено имя Героя Советского Союза Александра Молева. Легендарный советский летчик-штурмовик учился и жил в Дзержинске в школьные годы", –рассказал Иван Носков.

Глава города также рассказал о перспективах детского лагеря "Космос", подчеркнув, что объект останется детским оздоровительным лагерем.

"На предложение Завода имени Свердлова забрать детский лагерь в муниципальную собственность мы сразу согласились, чтобы сохранить профиль детского оздоровительного учреждения. В ближайшие годы предстоит ремонт корпусов и благоустройство территории лагеря, а в этом году в "Космосе" будет открыт первый в Дзержинске стационарный палаточный лагерь для детей. Все путевки уже раскуплены", –поделился Иван Носков.

В ходе эфира он также рассказал о масштабной кампании по сносу самостроев – сараев и гаражей, возведенных во дворах без оформления документов. В 2023 году было снесено около 300 таких объектов в разных районах города, а также в поселках Пыра и Игумново. Кроме того, ежегодно демонтируются расселенные аварийные дома, а жители получают новое благоустроенное жилье. На данный момент расселено восемь домов, 157 семей получили квартиры или денежные компенсации. До конца 2025 года планируется расселить еще 140 семей.

Ранее сообщалось, что отопление включили в образовательных учреждениях Дзержинска.