Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2024 13:18  [1] Нижегородский Парад Победы покажут в эфире региональных телекомпаний
07 мая 2024 13:05  [58] КУПНО подписал соглашение о сотрудничестве с Всероссийской организацией "Учитель года" в Нижнем Новгороде
07 мая 2024 12:36  [100] Арктическое вторжение продолжится в Нижегородской области в праздничные выходные
07 мая 2024 12:00  [112] Отопление включили в образовательных учреждениях Дзержинска
07 мая 2024 11:32  [120] Камеры фиксации нарушений ПДД начнут работать в нижегородском ЖК "Торпедо"
07 мая 2024 11:06  [142] Парковки в Нижнем Новгороде в праздничные и выходные дни будут работать бесплатно
07 мая 2024 10:41  [164] Трамваи № 6 и 7 не будут курсировать несколько часов из-за технологических работ
07 мая 2024 10:34  [144] Движение на участке улицы Яблоневой перекроют с 13 мая
07 мая 2024 10:00  [143] Юрий Шалабаев: "День радио - нижегородский праздник"
07 мая 2024 09:45  [316] Почти 150 объектов соцсферы получают тепло в Нижнем Новгороде
Общество

Отопление включили в образовательных учреждениях Дзержинска

07 мая 2024 12:00  [112] Общество

В детские сады и школы Дзержинска снова подают тепло.  Об этом сообщают Дзержинские ведомости.

По данным издания, в настоящее время температура в помещениях составляет 20 градусов. Отопление включили в детских садах № 26, 101, 108 111 и других.

Помимо этого, из-за холодов, которые обрушились на регион, тепло дали в Дзержинском перинатальном центре.

Напомним, ранее сообщали, что в Нижегородской области ожидаются заморозки. Кроме того, в отдельных районах прогнозировали осадки в виде снега и дождя.

В этой связи глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение включить отопление в социальных учреждениях города, а также в части многоквартирных домов. В настоящее время в столице Приволжья почти 150 объектов соцсферы получают тепло

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение
Поделиться:
Новости по теме
07 мая 2024 09:45  [316] Почти 150 объектов соцсферы получают тепло в Нижнем Новгороде
05 мая 2024 14:31  [663] Отопление включат в социальных учреждениях Нижнего Новгорода
03 мая 2024 14:49  [795] Заморозки 0...-4° сохранятся в Нижегородской области до 8 мая
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph