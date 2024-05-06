Отопление включили в образовательных учреждениях Дзержинска Общество

В детские сады и школы Дзержинска снова подают тепло. Об этом сообщают Дзержинские ведомости.

По данным издания, в настоящее время температура в помещениях составляет 20 градусов. Отопление включили в детских садах № 26, 101, 108 111 и других.

Помимо этого, из-за холодов, которые обрушились на регион, тепло дали в Дзержинском перинатальном центре.

Напомним, ранее сообщали, что в Нижегородской области ожидаются заморозки. Кроме того, в отдельных районах прогнозировали осадки в виде снега и дождя.