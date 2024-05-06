Отопление включили в образовательных учреждениях Дзержинска

В детские сады и школы Дзержинска снова подают тепло. Об этом сообщают Дзержинские ведомости.По данным издания, в настоящее время температура в помещениях составляет 20 градусов. Отопление включили в детских садах № 26, 101, 108 111 и других.
Помимо этого, из-за холодов, которые обрушились на регион, тепло дали в Дзержинском перинатальном центре.
Напомним, ранее сообщали, что в Нижегородской области ожидаются заморозки. Кроме того, в отдельных районах прогнозировали осадки в виде снега и дождя.В этой связи глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение включить отопление в социальных учреждениях города, а также в части многоквартирных домов. В настоящее время в столице Приволжья почти 150 объектов соцсферы получают тепло
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