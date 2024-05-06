Праздничные концерты во дворах домов ветеранов прошли в Кстове Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Кстовском муниципальном округе в преддверии Дня Победы поздравили жителей – участников Великой Отечественной войны.

Представители местного управления социальной защиты населения, администрации округа и ФКУ "Войсковая часть 64120" организовали праздничные концерты во дворах домов ветеранов.

В министерстве социальной политики Нижегородской области отметили, что поздравления в таком формате проводят в округе уже третий год подряд. В этом году концерты были организованы для пятерых участников Великой Отечественной войны, проживающих в округе: Николая Макаровича Дранкина, Петра Потаповича Иванова, Павла Александровича Каргина, Георгия Александровича Королева и Геннадия Ивановича Кукина.

Перед ветеранами выступили солисты вокального ансамбля "Голос Победы", участники ансамбля скрипачей "Виола" детской музыкальной школы г. Кстово и воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Кстовского округа "Алый парус". Они исполнили песни военных лет, тематические танцевальные номера, прочитали стихи о Великой Отечественной войне. Каждому ветерану вручили цветы и подарки.

"Это добрая акция, ставшая уже традицией, очень нравится нашим дорогим ветеранам. Такие концерты – не просто знак уважения и внимания: акция несет очень важную функцию, она объединяет поколения и передает молодежи "эстафету памяти" о том подвиге, который совершили наши предки", – отметила директор Управления социальной защиты населения Кстовского муниципального округа Татьяна Гришина.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев накануне Дня Победы 9 мая встретился с нижегородскими ветеранами.