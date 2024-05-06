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Бизнес

Нижегородская "Сосновскагропромтехника" увеличила выработку на треть благодаря нацпроекту

08 мая 2024 18:24  [2] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволили производителю деталей для автомобильной промышленности из Сосновского района Нижегородской области увеличить выработку продукции на одном из производств. Внедрять инструменты в АО "Сосновскагропромтехника" помогали эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).

Предприятие - один из крупнейших производителей изделий из пластика, композитных материалов и цветных металлов, работающее на рынке более 30 лет.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, компания вступила в нацпроект в 2019 году - в течение шести месяцев эксперты работали непосредственно на производственной площадке, а потом оказывали консультативную поддержку в течение трех лет.

"Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволяют предприятиям не просто увеличивать показатели без дополнительных затрат, бережливые технологии меняют сам подход к работе. Поэтому очень важна вовлеченность в изменения каждого сотрудника – от директора до рабочих. Рационализаторские предложения поступают снизу, а руководители поддерживают культуру непрерывных улучшений. Таким образом, предприятия не останавливаются в развитии и постоянно увеличивают производительность и улучшают условия труда", - рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что ряд нижегородских производителей автокомпонентов также участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Среди них - ООО "Автокомплект", ООО "Автотехника", ООО "Ниас".

Пилотным участком для внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в АО "Сосновскагропромтехника" стал процесс изготовления деталей в производстве литья цветных металлов под давлением. 

"В результате оптимизации процесса рабочая группа предприятия и эксперты ФЦК смогли увеличить выработку на 31 процент и снизить уровень дефектности с 26 процентов до 4,9 процента. После завершения очной работы компания продолжила внедрение бережливых технологий в других производствах, где также сумела  увеличить показатели", - рассказал министр.

По словам генерального директора АО "Сосновскагропромтехника" Алексея Галкина, предприятие продолжает взаимодействие с экспертами Федерального центра компетенций и после окончания трехлетнего консультационного периода работы.

"В 2021-м и 2022 году мы реализовали целый ряд проектов по внедрению инструментов нацпроекта "Производительность труда", например, по оптимизации процессов производства бамперов и панели приборов в сборе, где удалось увеличить производительность. Так как для нас одним из главных приоритетов является увеличение эффективности бизнес-процессов и развитие собственной производственной системы, мы постоянно совершенствуем имеющиеся потоки. Внедряем передовые технологии и способы управления для повышения культуры производства и приближения компании к мировым тенденциям в области "Индустрии 4.0", - поделился Алексей Галкин.

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель увеличил мощности на 11% благодаря нацпроекту.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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