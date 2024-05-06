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Общество

Итоги II Всероссийского форума Росмолодёжь.Гранты "Пик возможностей" подвели в Нижнем Новгороде

08 мая 2024 18:50  [98] Общество

Фото: Росмолодежь.Гранты

В Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке прошла церемония закрытия второго Всероссийского форума Росмолодёжь.Гранты "Пик возможностей", входящего в линейку платформы Росмолодёжь.События.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, участниками форума стали 1 500 человек из 89 субъектов России, а также Республики Абхазия, которые представляют различные сообщества Росмолодёжь.Гранты.

"В финале нашего форума мне очень хочется пожелать вам научиться мечтать! Когда-то я была экспертом грантовых конкурсов и всегда учила ставить конкретные цели, но сегодня я вам хочу пожелать другого – научиться мечтать, потому что только из мечты рождается что-то великое. Будьте смелыми, не останавливайтесь, не бойтесь ошибаться, а мы всегда вам поможем и поддержим. Спасибо за труд и до встречи в нашем прекрасном городе, в Нижнем Новгороде!", – напутствовала участников форума министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

На церемонии закрытия объявили 20 победителей спецпроектов: первые 10 человек станут участниками специальной программы на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках спецпроекта "Покорение новых вершин с Росмолодёжь.Гранты". Среди них - три представителя Нижегородской области: Екатерина Голыничева, Ирина Орлюкова, Валерия Сиротина. Вторая десятка – это победители спецпроекта "Восхождение на Пик возможностей". Они посетят Софийские озера, расположенные в массиве горы Кёль-Баши в Карачаево-Черкессии, в путешествие также отправится нижегородка Яна Сюляргина.

За три дня участники форума прошли образовательную программу по одному из восьми маршрутов: #развивай, #включайся, #направляй, #вдохновляй, #обучай, #наставляй, #объединяй и #присоединяйся. 6 мая около 700 человек приняли участие в мотивационной встрече с сёстрами Диной и Ариной Авериными. В этот же день на форуме поставили рекорд по проведению самой массовой игры - "Шаг в проектирование". Ее посетило более 450 участников маршрута #присоединяйся, они познакомились с проектной логикой, проработали концепцию проекта по выбранной проблеме и протестировали в игровом формате все этапы создания проектной заявки.

В последний день форума с лекцией выступила менеджер стратегических проектов "ВКонтакте" Мария Петрова. Она познакомила участников направлений #развивай, #включайся и #присоединяйся с особенностями и преимуществами развития на платформе "ВКонтакте".

Форум этого года создавался вместе с грантополучателями и представителями сообществ Росмолодёжь.Гранты. Они были интегрированы в организацию и проведение форума на всех этапах программы. Эксперты-наставники и эксперты Росмолодёжь.Гранты стали спикерами, а победители грантовых конкурсов из разных регионов организовали мастер-классы, где рассказади о своих проектах.

На Нижегородской ярмарке было открыто 10 площадок для проведения образовательных мероприятий, а также организована зона экспо. Пять регионов, в числе которых Нижегородская, Ярославская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, представили свои стенды. Кроме этого, свои интеграции подготовили Всероссийский студенческий проект "Твой Ход" и программа развития "Другое дело". В полезной программе форума были представлены различные общественные организации и партнеры. В их числе - стенды платформы "Россия – страна возможностей", "Движения Первых", Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", волонтерская рота "Боевого братства" и другие.

Участники направления #развивай – грантополучатели 2020-2023 годов – провели мероприятия в рамках своих проектов, масштабируя их географию. 20 человек из Хабаровского края, Оренбургской, Свердловской, Ульяновской, Тульской, Новосибирской, Рязанской, Самарской, Ярославской областей, а также Республики Крыма и ДНР провели интерактивные лекции и мастер-классы. Всего в полезной программе на базе Молодежного центра "Высота" прошло 36 мероприятия и три выставки: фотовыставка "Заповедный Дагестан", "Заповедная Карелия" и выставка сибирской художницы Татьяны Пейпан.

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Теги:
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