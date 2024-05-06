Авиашоу проведут в Нижнем Новгороде в День Победы Общество

Авиашоу проведут в Нижнем Новгороде в День Победы

Авиашоу проведут в Нижнем Новгороде в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фигуры высшего пилотажа продемонстрируют на самолётах МиГ-29 и Як-130.

Шоу начнется около 12:30.

Самыми удачными для наблюдения площадками названы Нижне-Волжская набережная, а также территория Стрелки и набережная Федоровского.