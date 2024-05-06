Авиашоу проведут в Нижнем Новгороде в День Победы
Авиашоу проведут в Нижнем Новгороде в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Фигуры высшего пилотажа продемонстрируют на самолётах МиГ-29 и Як-130.
Шоу начнется около 12:30.
Самыми удачными для наблюдения площадками названы Нижне-Волжская набережная, а также территория Стрелки и набережная Федоровского.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+