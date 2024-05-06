102-летний нижегородец Николай Шишкин присутствовал на Параде Победы в Москве Общество

102-летний нижегородец Николай Шишкин присутствовал на Параде Победы в Москве

102-летний ветеран из Нижнего Новгорода Николай Шишкин присутствовал на Параде Победы в Москве. Президент Владимир Путин поздоровался, пожав руку, с каждым из прибывших на торжественное событие участников Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2021 году Николаю Шишкину исполнилось 100 лет.

В сентябре 2023 года он проголосовал на избирательном участке на выборах губернатора Нижегородской области.

СПРАВКА

Николай Федорович Шишкин родился в 1921 году в деревне Букреевица Кировской области в многодетной крестьянской семье. В 1940 году после окончания школы был призван на срочную службу в Красную Армию. После обучения в военной школе младших авиаспециалистов был направлен в авиаполк Киева. Во время Великой Отечественной войны ремонтировал самолеты и летал на бомбардировщиках ПЕ-2. Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, первого Украинского и Донецкого фронтов.

За заслуги перед Отчеством Николай Федорович удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.", "За трудовое отличие".

В 2019 году получил Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области" за активную общественную работу среди ветеранов и военно-патриотическую работу с подростками.