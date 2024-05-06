Молодёжный центр "Пересвет" открыт в г. Бор Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА «Время Н»

Молодёжный центр "Пересвет" открыт в г. Бор. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В торжественной церемонии 9 мая приняли участие губернатор Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Это совместный проект областного правительства и Нижегородской епархии.

Глеб Никитин подчеркнул, что центр "Пересвет" формируется по образцу центра "Высота" в Нижнем Новгороде и призван способствовать развитию молодежной общественной жизни.

"Здорово, что мы сегодня не только чествуем ветеранов, но и созидаем будущее, продолжая те дела, которые были уже начаты в сфере молодежной политики в Нижегородской области. Наша задача – обеспечить такие условия в муниципалитетах, чтобы как можно больше ребят имело возможность найти для себя занятие по душе, не уезжая из родного города. Мы понимаем, что сейчас особенно важно создавать комфортные и безопасные "островки притяжения" для молодых людей, где им всегда можно собраться, вместе провести время. Центр "Пересвет" – уникальный проект для нашего региона. Это место для общения, созидательного досуга, всестороннего развития борской молодежи. Уверен, здесь каждый найдёт для себя что-то особенное, нужное именно ему", - отметил Глеб Никитин.

Общая площадь центра – около 2 тыс. кв. м. На первом этаже расположен конференц-зал на 80-100 посадочных мест. В помещении планируется проводить чтения, выставки, концерты, встречи с интересными спикерами, дискуссионный клуб и конференции различной тематики. Кроме того, на первом этаже откроется музей А.Н. Негина – современный интерактивный музей, созданный при поддержке госкорпорации "Росатом".

"Формат работы "Пересвета" - это продолжение логики духовного научного центра в Сарове, когда представители духовенства и научного центра мирового уровня садятся вместе и обсуждают вопросы мироздания, которые являются первоосновой для просвещения. Вот это единение – залог того, что все мысли и совместные глубокие нравоучения, которые со стороны научного и духовного сообщества рождаются, будут донесены до наших детей, нашего молодого поколения. Это та польза, ради которой мы, собственно, трудимся и работаем, созидаем", - добавил губернатор.

"Сегодня, находясь в Сергиевской слободе, мы видим итог многолетних трудов по возрождению храмов, благоустройству территории, на которой находятся борские святыни. Благодаря соработничеству с представителями власти, других сфер общества и всех, кто принял участие в создании духовно-просветительского пространства "Сергиевская слобода" мы смогли организовать православный детский сад и православную гимназию на Бору. Все это создано с заботой о воспитании и образовании наших детей. Несколько лет назад была благоустроена площадь Георгия Победоносца, где каждый год проходит ставший традиционным парад юнармейцев и военно-патриотических объединений. Уже несколько лет юные борчане принимают участие в параде победы 9 Мая в Нижнем Новгороде. В том, что сегодня ребята занимаются внеурочной деятельностью, которая воспитывает в них дух патриотизма, достойно представляют свой город, школу и коллектив, мы видим главные плоды всех наших трудов. В центре "Пересвет" будут организованы различные занятия для детей и молодежи. Я уверен, что они принесут нашему младшему поколению большую пользу, и эти ребята станут достойными наследниками наших предков, которые отстояли свободу и независимость нашей родины в годы Великой Отечественной войны", - сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

На втором этаже молодежного центра находится учебный кабинет "Комната юнармейца", оснащенный современным демонстрационным оборудованием и трансформируемой мебелью. В еще одном кабинете планируется разместить музей "Оружие победы". Также на втором этаже организован спортивный зал со специальным спортивным покрытием для занятий различными видами единоборств. На третьем этаже разместились кабинет молодежного центра "Смена", кабинет движения православной молодежи, "тихая зона" - помещение, оборудованное мягкими креслами-мешками, полками буккроссинга и настольными играми для досуга молодежи.

СПРАВКА

Евгений Аркадьевич Негин — уроженец города Бор, около 50 лет проработал в КБ-11 и ВНИИЭФ. 42 года был главным конструктором ВНИИЭФ, в течение этого срока 8 лет был директором ядерного центра. Е.А. Негин — действительный член АН СССР, генерал-лейтенант-инженер, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных премий СССР.

Экспозиция его музея в центре "Пересвет" начнется с истории атомного проекта СССР. На стендах представят документы о создании органов управления проектом, об образовании объекта — КБ-11 – в Сарове, где была создана первая отечественная атомная бомба. На LCD-панелях посетителям будут демонстрировать кинодокументы об испытаниях ядерного оружия, в экспозиции представят масштабные модели ядерных боеприпасов, созданных и испытанных под руководством Е.А. Негина. Основная часть экспозиции будет посвящена академику — его детским годам, учёбе в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского, участию в Великой Отечественной войне, работе в КБ-11 и ВНИИЭФ. Отдельный стенд посвятят семье Е.А. Негина. Продолжат экспозицию стенды, посвященные вкладу Е.А. Негина в атомный проект, написанию трудов по истории отрасли и ядерного центра. Завершит экспозицию стенд, рассказывающий об увековечивании памяти Е.А. Негина.

Музейно-выставочная экспозиция имени академика Е.А. Негина создается по инициативе и силами РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Нижегородской епархией РПЦ на территории "Сергиевской Слободы" Борского благочиния. Экспозиция располагается в помещении Духовно-просветительского центра.