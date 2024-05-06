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Общество

Школу построят в Ардатове в Нижегородской области за 966 млн рублей

10 мая 2024 16:42  [101] Общество

Администрация Ардатовского района объявила аукцион по выбору подрядчика для строительства школы №1 в Ардатове в Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Образовательное учреждение на 700 мест построят на улице Карла Маркса. Общая площадь трехэтажного здание школы составит 15383 кв. метра.

На первом этаже разместят, в частности, столовую, медицинский блок, библиотеку, на втором этаже - спортивный и актовый залы. На третьем этаже запроектирован тренажерный зал и спортивный блок для занятий учеников 5- 11 классов.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 966 млн рублей. Средства будут выделены из областного и местного бюджета.

Заявки принимаются до 24 мая. Итоги аукциона будут подведены 29 мая.
Строительство школы должно завершиться до 30 октября 2025 года.

Напомним, здание школы в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

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Теги:
Ардатовский район Школы
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