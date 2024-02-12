Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2024 17:20  [125] Прокуратура внесла представление директору "Нижэкология-НН" за невывоз мусора
24 февраля 2024 16:43  [136] Нижегородские школьники смогут принять участие в проекте "Сириуса" по ИИ
24 февраля 2024 16:05  [157] Около 4500 лифтов заменят в многоквартирных домах Нижегородской области
24 февраля 2024 14:03  [197] Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году
24 февраля 2024 13:23  [245] ГЖИ оштрафовало ДУКи в Нижнем Новгороде на 1,2 млн рублей
24 февраля 2024 12:25  [208] Водителям в Нижегородской области могут увеличить штраф за отказ от прохождения весогабаритного контроля
24 февраля 2024 12:15  [192] Участники СВО встретились с молодежью Нижнего Новгорода в Штабе общественной поддержки
23 февраля 2024 17:46  [349] Тысячи нижегородцев приняли участие в акции "Тепло для Героя"
23 февраля 2024 16:51  [343] Акции ко Дню защитников Отечества проходят в Нижегородской области
23 февраля 2024 15:13  [385] Профориентационное мероприятие для безработных проведут в Варнавине
Общество

Здание школы в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию до конца 2024 года

22 февраля 2024 10:42  [386] Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Здание школы на 1600 мест в ЖК "Зенит" в Советском районе Нижнего Новгорода введут в эксплуатацию 31 декабря 2024 года. Об этом сообщили представители министерства образования региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Жительница Нижнего Новгорода поинтересовалась у главы региона Глеба Никитина о сроках открытия новой школы в жилом комплексе.

В министерстве образования региона ответили, что здание школы №21 в ЖК "Зенит" планируется ввести в эксплуатацию 31 декабря 2024 года.

"Учебный процесс начнется в 2025 году. Постараемся как можно быстрее открыть школу", - пояснили в ведомстве.

Напомним, на строительства четырехэтажного здания школы в ЖК "Зенит" выделили 2,8 млрд рублей.

Также ранее сообщалось, что школу в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию весной 2024 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школы
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2022 16:56  [1853] Контракт с подрядчиком строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" расторгнут
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph