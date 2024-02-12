Здание школы в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию до конца 2024 года

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Здание школы на 1600 мест в ЖК "Зенит" в Советском районе Нижнего Новгорода введут в эксплуатацию 31 декабря 2024 года. Об этом сообщили представители министерства образования региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".
Жительница Нижнего Новгорода поинтересовалась у главы региона Глеба Никитина о сроках открытия новой школы в жилом комплексе.
В министерстве образования региона ответили, что здание школы №21 в ЖК "Зенит" планируется ввести в эксплуатацию 31 декабря 2024 года.
"Учебный процесс начнется в 2025 году. Постараемся как можно быстрее открыть школу", - пояснили в ведомстве.
Напомним, на строительства четырехэтажного здания школы в ЖК "Зенит" выделили 2,8 млрд рублей.
Также ранее сообщалось, что школу в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию весной 2024 года.
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