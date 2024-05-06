Творческий десант проекта "Актёры Нижнего - Донбассу" выступил с концертами перед бойцами СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Творческий десант проекта "Актёры Нижнего - Донбассу" выступил с концертами перед бойцами СВО. Об этом сообщили в Доме народного единства, организовавшем поездку.

Актёры Нижегородского театра драмы Сергей Кабайло, Алексей Хореняк, Артём Прохоров и Валентин Ометов приехали на Донбасс в составе гуманитарного конвоя. Они привезли не только праздничную программу, но и материальную помощь. Так, участники проекта пожертвовали полученную в марте национальную премию "СВОИМ" на закупку необходимых вещей и оборудования для нижегородских военнослужащих.

"За два дня исколесили половину Луганской Народной Республики, дали три концерта. И вновь при встрече - дружеские объятья, при расставании - обоюдное желание встретиться ещё. Также доставили в подразделения гуманитарный груз, в сбор которого внесли свою лепту", - рассказал руководитель проекта "Актёры Нижнего - Донбассу", председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло.

Отмечается, что в июне артисты планируют очередную поездку на Донбасс.