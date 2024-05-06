"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2024 13:09  [53] Творческий десант проекта "Актёры Нижнего - Донбассу" выступил с концертами перед бойцами СВО
11 мая 2024 12:17  [163] Конкурс "Лучший муниципальный служащий" стартовал в Нижегородской области
11 мая 2024 11:11  [194] Движение у Дворца спорта на Гагарина закроют из-за мероприятия 12 мая
11 мая 2024 10:26  [172] Магнитная буря максимального класса накрыла Землю 11 мая
10 мая 2024 17:55  [306] Подача тепла возобновлена в 73% домов Нижнего Новгорода
10 мая 2024 16:42  [339] Школу построят в Ардатове в Нижегородской области за 966 млн рублей
10 мая 2024 15:58  [317] Бастрыкин поручил возбудить дело о загрязнении воздуха в Кстове
10 мая 2024 12:38  [309] Томограф закупили для поликлиники №4 Нижнего Новгорода за 37 млн рублей
10 мая 2024 10:35  [753] Подачу тепла возобновили в 4300 домов в Нижнем Новгороде
09 мая 2024 18:42  [477] "Вечный огонь" впервые зажгли на двух мемориальных комплексах в Арзамасе
Общество

Творческий десант проекта "Актёры Нижнего - Донбассу" выступил с концертами перед бойцами СВО

11 мая 2024 13:09  [53] Общество

Фото: Дом народного единства

Творческий десант проекта "Актёры Нижнего - Донбассу" выступил с концертами перед бойцами СВО. Об этом сообщили в Доме народного единства, организовавшем поездку.

Актёры Нижегородского театра драмы Сергей Кабайло, Алексей Хореняк, Артём Прохоров и Валентин Ометов приехали на Донбасс в составе гуманитарного конвоя. Они привезли не только праздничную программу, но и материальную помощь. Так, участники проекта пожертвовали полученную в марте национальную премию "СВОИМ" на закупку необходимых вещей и оборудования для нижегородских военнослужащих.

"За два дня исколесили половину Луганской Народной Республики, дали три концерта. И вновь при встрече - дружеские объятья, при расставании - обоюдное желание встретиться ещё. Также доставили в подразделения гуманитарный груз, в сбор которого внесли свою лепту", - рассказал руководитель проекта "Актёры Нижнего - Донбассу", председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло.

Отмечается, что в июне артисты планируют очередную поездку на Донбасс.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Артист Донбасс СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph