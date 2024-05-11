Майская погода вернётся в Нижегородскую область в конце недели Общество

Фото: Светлана Шуга

Необычайно затяжной период аномальных холодов, накрывших Нижегородскую область, продлится до середины предстоящей недели. А вот в конце семидневки температурный фон вернётся в климатическое русло мая, обещают синоптики центра "Фобос".

В понедельник инициативу в атмосфере перехватит антициклон, благодаря чему установится облачная с прояснениями погода, осадки будут маловероятны. Температура с утренних +4..+8° поднимется до +10..+11°, что значительно ниже климатической нормы. Ветер северо-западный, 4-5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью температура опустится до +2..+5°.

Во вторник, 14 мая, характер погоды сильно не изменится, только ветер утихнет до 1-2 м/с.

В ночь на среду небо прояснится, уже с утра будет светить солнце, атмосферное давление поднимется до 760 мм рт.ст. Днём столбики термометров покажут уже до +13..+16°, ночью +5..+9°.

В четверг, 16 мая, в течение суток ожидается малооблачная погода. Утром +8..+15°, днём +17..+18°, ветер юго-западный, умеренный. К вечеру атмосферное давление нормализуется, на небо наплывут облака: скажется приближение северо-атлантического циклона.

В пятницу погода немного ухудшится, вероятны небольшие дожди. Ночью и утром температура сохранится в пределах +10..12°, днём- до +15°. Ветер северный, 3,5 м/с.

В выходные атмосфера стабилизируется, и на фоне повышенного атмосферного давления станет солнечно и сухо. Под утро +7…+10°, в разгар дня воздух начнёт прогреваться до +17..+20° - наступит типичная майская погода.