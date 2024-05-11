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Ночные заморозки прогнозируют в Нижнем Новгороде с 13 по 15 мая

12 мая 2024 12:32  [46] Общество

Ночные заморозки прогнозируют в Нижнем Новгороде и по области в период с 13 по 15 мая.

Как рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области, в эти дни сохранятся заморозки в воздухе 0..-1°, на поверхности почвы до -3.

"Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование самодельных, неисправных электроприборов, не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что арктическое вторжение продолжится в Нижегородской области в праздничные выходные.

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