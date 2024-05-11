Парковку запретили на улицах Горького и Белинского в Нижнем Новгороде с 13 мая Общество

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

Парковку запретили на улицах Горького и Белинского в Нижнем Новгороде с 13 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Стоянка запрещена на участке улицы Белинского от улицы Новой до улицы Ковалихинской. Также парковку запретили на отрезке улицы Максима Горького от улицы Ковалихинской до площади Сенной.

"Ограничения парковки необходимо для уменьшения пробок на дороге во время реконструкции трамвайных путей", - пояснили в дептрансе.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, проект расширения парковки у парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде направлен на госэкспертизу.