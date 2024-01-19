Проект расширения парковки у парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде направлен на госэкспертизу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект расширения парковки около парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде готов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

"В настоящее время проектная документация проходит госэкспертизу", - пояснили в ведомстве.

После открытия первой очереди парка "Швейцария" осенью 2021 года местные жители стали жаловаться на нижегородцев, которые из-за недостатка парковочных мест у парка стали оставлять автомобили прямо на газонах.

В мэрии Нижнего Новгорода тогда ответили, что за парковку на озелененной территории в районе парка в отношении автомобилистов уже начато 7 административных производств.

Напомним, что парк "Швейцария" был открыт в тестовом режиме в августе 2021 года. Полностью вся территория парка стала доступна для посетителей после 25 декабря 2021 года.

Ранее была представлена концепция развития парка до 2026 года.