Правительство РФ поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО

Российское правительство поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по ОСАГО. Об этом со ссылкой на документе сообщает РИА "Новости".
В частности, законопроект предусматривает увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, в случае оформления документов об автоаварии без участия сотрудников полиции.
Согласно информации, авторами инициативы стали депутаты фракции "Новые люди". Законопроект был внесён ими на рассмотрение Госдумы в июле 2023 года.
"Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счёт возмещения вреда, причинённого его транспортному средству", — указано в недавнем заключении правительства.
Отмечается, что в ходе реализации проекта будет расширен доступ страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к информации, связанной с наступлением страхового случая. Это позволит представителям отрасли защититься от недобросовестных действий.
Напомним, закон о краткосрочных полисах ОСАГО приняли в России Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день.Автор поправок к проекту о гибкой системе тарификации для полисов ОСАГО, член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв в беседе с телеканалом "360" отметил, что принятие этого законопроекта стало важным позитивным сигналом в первую очередь для отрасли такси и для её диалога со страховым сообществом.
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