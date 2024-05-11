Правительство РФ поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО Общество

Российское правительство поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по ОСАГО. Об этом со ссылкой на документе сообщает РИА "Новости".

В частности, законопроект предусматривает увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, в случае оформления документов об автоаварии без участия сотрудников полиции.

Согласно информации, авторами инициативы стали депутаты фракции "Новые люди". Законопроект был внесён ими на рассмотрение Госдумы в июле 2023 года.

"Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счёт возмещения вреда, причинённого его транспортному средству", — указано в недавнем заключении правительства.

Отмечается, что в ходе реализации проекта будет расширен доступ страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к информации, связанной с наступлением страхового случая. Это позволит представителям отрасли защититься от недобросовестных действий.

Напомним, закон о краткосрочных полисах ОСАГО приняли в России Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день.