Нижегородские каратисты стали победителями ПР и ЧР по каратэ киокушинкай Спорт

Фото: департамент физкультуры и спорта Нижнего Новгорода

Нижегородские каратисты завоевали четыре "золота" на Первенстве и Чемпионате России по каратэ киокушинкай IKO Matsushima.

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Нижнего Новгорода, соревнования проходили в Костроме. В них приняли участие свыше 700 спортсменов из 23 регионов России, а также Казахстана.



Сильнейшими в своих возрастных категориях стали воспитанники нижегородской комплексной спортивной школы "Надежда": Лейла Гулиева, Серафим Курбонов, Игнат Курбонов и Андрей Чаров. Они занимаются под руководством тренера Шаига Гулиева (3 дан) и представляют Нижегородское отделение федерации всестилевого каратэ России (полный контакт).

Кроме того, по результатам пяти боев Серафим Курбонов и Игнат Курбонов попали в номинацию "Лучший боец".