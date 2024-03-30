Нижегородка Ксения Пиголицына стала бронзовым призером на турнире по каратэ

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Нижегородская каратистка Ксения Пиголицына стала бронзовым призером на Всероссийских соревнованиях и Международном турнире "Кубок Успеха" в Новосибирске.
Как сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, в турнире участвовало более 2 тыс. спортсменов из 40 регионов России и 12 стран.
Воспитанница нижегородского клуба восточных единоборств "Футагава" Ксения Пиголицына выступала в возрастной категории 16-17 лет в дисциплине "ката". По словам тренера спортсменки Алексея Груздева, следующие соревнования, которые посетит его подопечная, станет Международный турнир в Минске. Он пройдет 26-28 апреля.
Ранее сообщалось, что воспитанник СК "Знамя" АПЗ Кирилл Тюлюков выиграл серебро Чемпионата России.
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