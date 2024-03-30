Нижегородка Ксения Пиголицына стала бронзовым призером на турнире по каратэ Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородская каратистка Ксения Пиголицына стала бронзовым призером на Всероссийских соревнованиях и Международном турнире "Кубок Успеха" в Новосибирске.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, в турнире участвовало более 2 тыс. спортсменов из 40 регионов России и 12 стран.

Воспитанница нижегородского клуба восточных единоборств "Футагава" Ксения Пиголицына выступала в возрастной категории 16-17 лет в дисциплине "ката". По словам тренера спортсменки Алексея Груздева, следующие соревнования, которые посетит его подопечная, станет Международный турнир в Минске. Он пройдет 26-28 апреля.

Ранее сообщалось, что воспитанник СК "Знамя" АПЗ Кирилл Тюлюков выиграл серебро Чемпионата России.