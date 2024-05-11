Турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 8%

Около 540 тысяч человек посетило Нижегородскую область за I квартал 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.
Это на 7,7%, чем за аналогичный период 2023 года.
В министерстве туризма региона подчеркнули, что основными точками притяжения в регионе традиционно остаются Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, Семенов, Чкаловск, Выкса, а также озеро Светлояр.
"Ожидаем, что тенденция роста турпотока сохранится и в мае", - добавили в ведомстве.
Напомним, музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" откроется для туристов в начале июня 2024 года.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+