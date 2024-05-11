Турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 8% Культура и отдых

Около 540 тысяч человек посетило Нижегородскую область за I квартал 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Это на 7,7%, чем за аналогичный период 2023 года.

В министерстве туризма региона подчеркнули, что основными точками притяжения в регионе традиционно остаются Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, Семенов, Чкаловск, Выкса, а также озеро Светлояр.

"Ожидаем, что тенденция роста турпотока сохранится и в мае", - добавили в ведомстве.

Напомним, музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" откроется для туристов в начале июня 2024 года.