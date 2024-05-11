Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
13 мая 2024 17:25  [75] Турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 8%
13 мая 2024 13:19  [198] Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" пройдет в Нижегородской области
10 мая 2024 11:44  [581] Новую "Стену памяти", посвященную участникам войны, открыли в Большой Болдине
09 мая 2024 13:32  [775] "Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород 9 мая
03 мая 2024 18:40  [668] Капремонт по нацпроекту начался в Линдовской школе искусств
03 мая 2024 17:13  [860] Ретротрамвай запустят по Рождественской в Нижнем Новгороде в майские выходные
02 мая 2024 19:34  [749] Нижегородский фестиваль INTERVALS-2024 собрал свыше 350 тысяч зрителей
02 мая 2024 13:37  [714] Выставка “Евгений Халдей. Знамя Победы” откроется в Русском музее фотографии
02 мая 2024 13:12  [513] Эн+ представил 3D-мэппинг на фестивале INTERVALS в нижегородском Кремле
01 мая 2024 10:40  [898] Традиционный Пасхальный хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 мая
Культура и отдых

Турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 8%

13 мая 2024 17:25  [75] Культура и отдых

Около 540 тысяч человек посетило Нижегородскую область за I квартал 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Это на 7,7%, чем за аналогичный период 2023 года.

В министерстве туризма региона подчеркнули, что основными точками притяжения в регионе традиционно остаются Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, Семенов, Чкаловск, Выкса, а также озеро Светлояр.

"Ожидаем, что тенденция роста турпотока сохранится и в мае", - добавили в ведомстве.

Напомним, музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" откроется для туристов в начале июня 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец Туризм
Поделиться:
Новости по теме
31 марта 2023 17:19  [993] Большое Болдино получит из регионального и федерального бюджетов более 160 млн рублей на благоустройство
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph