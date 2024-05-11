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Общество

Нижегородские блокадники отправились на экскурсию в Санкт-Петербург

13 мая 2024 19:02  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Двадцать шесть нижегородских ветеранов ВОВ, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", отправились в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба правительства региона, культурно-экскурсионная поездка приурочена к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады и организована региональным министерством социальной политики по поручению губернатора Глеба Никитина.

Каждый ветеран отправился в поездку в сопровождении родственника или соцработника. Помимо этого, в состав делегации вошли врач и две медсестры, которые смогут постоянно контролировать состояние здоровья ветеранов.

Программа путешествия предусматривает обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, посещение Пискаревского мемориального кладбища, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, а также Казанского кафедрального собора. Кроме того, планируется встреча с представителями Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" и ее председателем Еленой Тихомировой.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, в настоящее время в регионе проживает 150 человек, которые награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Нижегородскую область и Санкт-Петербург связывает история борьбы за жизнь и победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Во время посещения Государственного мемориального музея обороны нижегородцы подарили музею две книги – "Мы из блокадного Ленинграда" и "Горьковчане в обороне Ленинграда".

Напомним, 23 января в Нижегородском кремле Глеб Никитин вручил блокадникам почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

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Теги:
блокада Ветераны ВОВ
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