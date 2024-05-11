Памятник Герою России Дмитрию Жидкову открыт на территории нижегородской Александро-Невской православной гимназии Общество

Фото: Александр Воложанин

13 мая на территории Александро-Невской православной гимназии в Нижнем Новгороде состоялось открытие памятника Герою России Дмитрию Жидкову. Памятник был установлен к 10-летнему юбилею гимназии.

Как рассказали в пресс-службе Нижегородской епархии, в торжественной церемонии приняли участие заместитель полпреда президента в ПФО Игорь Паньшин, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и другие представители светской власти и духовенства, а также военно-патриотические отряды и воспитанники гимназии.

На мероприятие были приглашены родители героя - Василий и Татьяна Жидковы.

Игорь Паньшин отметил, что увековечивание памяти Героя России гвардии капитана Дмитрия Жидкова является знаковым событием не только для православной гимназии, но и для всего Нижнего Новгорода и области.

"Указом президента Дмитрий Жидков был награждён золотой звездой Героя России. Подвиг его бессмертен. Сегодня здесь мы отдаем память тому, кто защищал нас от международного терроризма", - сказал Паньшин, подчеркнув, что мир на земле достается в боях и сражениях.

Андрей Гнеушев добавил, что сегодня особенно необходимо вспоминать героев России, которым довелось выполнять долг перед Отечеством.

"Героический поступок Дмитрия Жидкова учит всех нас, как быть преданными Родине, защищать Отчизну. Сегодняшние бойцы, которые сражаются на полях СВО, также руководствуются его подвигом. Низкий поклон родителям, что воспитали такого героя", - указал замгубернатора.

Митрополит Георгий заявил, что благодаря подвигу таких героев, благодаря их мужеству и стойкости мы живём в свободной стране.

"Пусть для нас слова "защитник Отечества" будут священными. Будем хранить эту память и передавать подрастающему поколению. К этому нас призывает Герой России воин Дмитрий Жидков", - сказал он.

Памятник создал народный художник РФ, действительный член Академии художеств, завкафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова Салават Щербаков.

Монумент высотой около двух метров выполнен из бронзы, а сам образ основывался на прижизненных фотографиях Дмитрия Жидкова с учётом замечаний родственников и боевых офицеров.

Инициатором установки памятника у православной гимназии был митрополит Георгий.

СПРАВКА:

Дмитрий Васильевич Жидков — командир роты 45-го отдельного разведывательного полка Воздушно-десантных войск. Родился 25 августа 1981 года в городе Горький. С 1999 года служил в Вооруженных силах РФ, в 2003 году окончил Рязанское военное воздушно-десантное командное училище. Проходил службу в 45-м отдельном разведывательном полку ВДВ, дислоцированном в поселке Кубинка Московской области.

В 2004 году находился в длительной командировке в Чеченской Республике и участвовал в ликвидации бандформирований. За боевые отличия награждён орденом Мужества и медалями. В сентябре 2005 года направлен во вторую командировку в Чеченскую Республику. В боевом выходе 19 декабря 2005 года группа капитана Жидкова обнаружила в районе села Харачой Веденского района базу боевиков. При преследовании отступавших боевиков Дмитрий Жидков подорвался на взрывном устройстве и был тяжело ранен — оказались перебиты обе ноги. Однако он продолжил руководить боем своих подчинённых, лично корректировал огонь артиллерии по противнику. В том бою было захвачено большое количество вооружения, боеприпасов и снаряжения противника, уничтожены семь боевиков, причём троих бандитов капитан Жидков уничтожил лично. Он скончался до эвакуации в госпиталь от ран и большой потери крови. Среди его бойцов все остались целы.

Похоронен в Нижнем Новгороде на кладбище "Берёзовая пойма". На здании Александро-Невской православной гимназии (ранее школы №150, где учился Дмитрий Жидков) установлена мемориальная доска.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента Российской Федерации №1101 от 9 октября 2006 года капитану Дмитрию Жидкову присвоено звание Героя РФ (посмертно).