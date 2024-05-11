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Лжесотрудники ЦБ РФ обманули пенсионерку из Арзамаса на 1,8 млн рублей

14 мая 2024 11:22  [98] Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Мошенники обманули пенсионерку из Арзамаса в Нижегородской области на 1 млн 786 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В начале мая 82-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала правоохранителям, что к ней в квартиру пришел незнакомый мужчина, представившись сотрудником Центрального Банка. Он сообщил пенсионерке, что с ее счета мошенники якобы пытаются снять деньги и убедил ее для спасения сбережений перевести их на "безопасный счет". При этом деньги нужно было обналичить, сказав сотрудникам банка, что деньги потребовались "на личные нужды". Аферист пояснил, что за деньгами придет банковский инкассатор.

Сначала пенсионерка сняла 1 млн рублей и по указанию лжеработника банка передала их приехавшей женщине-курьеру, которая в ответ дала потерпевшей якобы банковский документ о том, что деньги забрала инкассатор. Затем мошенники таким же образом добились обналичивания всех имеющиеся у пенсионерки сбережений.В общей сложности женщина лишилась 1 млн 786 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупных размерах).

Полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые исполняли роли банковского работника и инкассатора.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Деньги Мошенничество
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